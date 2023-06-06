Мэр Новой Каховки заявил о невозможности отремонтировать Каховскую ГЭС

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Ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен, ее предстоит отстраивать заново после победы России, заявил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире "Россия 24".

"Верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. По заявлению властей, необходимости в эвакуации населения пока нет. Очевидно, что ремонт ГЭС сейчас невозможен. Я думаю, что так же, как в 50-е годы строили эту гидроэлектростанцию, ее предстоит отстраивать заново после нашей победы", – сказал он.

В ночь на 6 июня украинская армия подорвала плотину Каховской ГЭС на Днепре. Леонтьев назвал удары по станции терактом.

Позже в администрации Новокаховского округа сообщили, что угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала после подрыва нет. Подтопления заметили на территориях дачных поселков Цюрупинск и Голая Пристань. Ранее проживающие там люди уже покинули дома.

Всего, по оценкам местных властей, в зоне подтопления могут находиться около 14 населенных пунктов, в которых проживают порядка 22 тысяч жителей. В их перечень входят Песчановка, Алеши, Солонцы, Коханы, Белогрудовое и другие. Сообщается, что в регион отправили три группы спасателей МЧС России.

Уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки