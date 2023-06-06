В результате прорыва на Каховской ГЭС могут быть подтоплены 80 населенных пунктов – СМИ

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В результате разрушения задвижек на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в зоне подтопления могут оказаться 80 населенных пунктов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

По его информации, на ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в данный момент идет каскадное разрушение станции.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, в зону подтопления после прорыва ГЭС могут попасть около 300 домов в Корсунке и Днепрянах, которые находятся ниже Новой Каховки. Он сообщил, что в данный момент подъем воды в городе составляет от 2,5 до 4 метров.

Мэр Новой Каховки добавил, что в данный момент власти проводят все мероприятия на случай необходимости временной эвакуации незначительной части жителей прибрежных районов Херсонской области. По его словам, никакой паники и серьезной угрозы не существует.

Леонтьев также рассказал, что максимальный уровень подъема воды в Новой Каховке после прорыва дамбы Каховской ГЭС достиг четырех метров. По его словам, по самому плохому прогнозу вода могла подняться в течение пяти часов на максимальную отметку и затопить зону вдоль берега Днепра. Он отметил, что затопления не произошло.

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, сейчас скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище составляет порядка 12 сантиметров в час.

Ночью стало известно о подрыве ВСУ плотины Каховской ГЭС на Днепре. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал терактом ночные удары по Каховской ГЭС, которые привели к разрушению задвижек и сбросу воды. По его словам, последствия случившегося еще будут изучены.

Он сообщил, что во время обстрела была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, при этом сама дамба водохранилища не пострадала.

В результате были разрушены задвижки станции, и вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению. По словам Леонтьева, все службы находятся на месте происшествия.