Власти Новой Каховки опровергли информацию о подрыве Каховской ГЭС

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев опроверг распространяющуюся в некоторых изданиях информацию о подрыве Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Леонтьева.

Он назвал эту информацию бредом, заявив, что в городе в данный момент тихо и спокойно.

Ночью 6 июня в различных телеграм-каналах и изданиях появилась информация о том, что Каховская ГЭС была якобы подорвана в результате удара украинских войск.

В начале мая местные власти сообщили, что на Каховской гидроэлектростанции начали сбрасывать воду в водохранилище.

Подобная процедура необходима, чтобы снизить уровень воды в Каховском водохранилище. Он резко поднялся из-за сброса воды с подконтрольных украинским властям ГЭС.

Уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки