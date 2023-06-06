06:15Регионы
Власти Новой Каховки опровергли информацию о подрыве Каховской ГЭС
Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев опроверг распространяющуюся в некоторых изданиях информацию о подрыве Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Леонтьева.
Он назвал эту информацию бредом, заявив, что в городе в данный момент тихо и спокойно.
Ночью 6 июня в различных телеграм-каналах и изданиях появилась информация о том, что Каховская ГЭС была якобы подорвана в результате удара украинских войск.
В начале мая местные власти сообщили, что на Каховской гидроэлектростанции начали сбрасывать воду в водохранилище.
Подобная процедура необходима, чтобы снизить уровень воды в Каховском водохранилище. Он резко поднялся из-за сброса воды с подконтрольных украинским властям ГЭС.
Уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки
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