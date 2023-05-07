На Каховской ГЭС приступили к сбросу воды в водохранилище

Фото: телеграм-канал "Администрация Новокаховского городского округа"

На Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) начали сбрасывать воду в водохранилище. Об этом сообщается в телеграм-канале местных властей.

Подобная процедура необходима, чтобы снизить уровень воды в Каховском водохранилище. Он резко поднялся из-за сброса воды с подконтрольных украинским властям ГЭС.

"С плотины Каховской ГЭС начался регулируемый сброс воды из водохранилища", – говорится в сообщении.

Действиями военных уже удалось частично решить проблему с шандором и поднять задвижку на головной станции Северо-Крымского канала в Таврийске. Часть воды направлена в уцелевшие трубопроводы Каховского магистрального канала в Любимовке.

В марте Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили станции по приказу властей. Это было сделано для того, чтобы помешать работе персонала и восстановлению станции. Помимо этого, украинские власти планировали подключить ГЭС к сети страны для обеспечения электричеством правобережья Херсонской области.

