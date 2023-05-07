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10:01

Происшествия

Два мирных жителя Запорожской области погибли при обстреле ВСУ

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Два человека погибли при обстреле Вооруженными силами Украины населенного пункта Богатое, расположенного у линии соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

"6 мая в 22:30 по московскому времени очередному обстрелу со стороны террористического киевского режима подверглось село Богатое в Пологовском районе", – отметили в сообщении.

В экстренных службах добавили, что под обстрелом был разрушен жилой дом.

Ранее сообщалось, что один человек скончался в Новой Каховке Херсонской области после обстрела объектов города со стороны Вооруженных сил Украины. Уточняется, что житель города погиб после атаки, которая случилась в пятницу, 5 мая.

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