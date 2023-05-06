Мужчина погиб в Херсонской области после обстрела ВСУ

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Один человек скончался в Новой Каховке Херсонской области после обстрела объектов города со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Новой Каховки Владимира Леонтьева.

"Вчера погиб один мужчина в результате обстрела", – поделился он.

Уточняется, что житель города погиб после атаки, которая случилась в пятницу, 5 мая.

Ранее сообщалось, что две женщины из Донецка погибли после атаки со стороны ВСУ. По словам мэра города Алексея Кулемзина, умерли жительницы 1937 и 1976 годов рождения.

Кроме того, после обстрела Петровского района Донецка ранения получил мальчик 2013 года рождения. Ему была оказана первая помощь, после чего ребенка госпитализировали.

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