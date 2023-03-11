Восьмилетний мальчик погиб в Донецке из-за обстрела ВСУ

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Мальчик восьми лет погиб в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"По дополнительной информации, во время обстрела Куйбышевского района получил ранение мальчик 2015 года рождения", – написал он, уточнив, что ребенок скончался по дороге в больницу.

В результате обстрела также получила ранения одна из местных женщин.

Ранее в Новом Осколе в Белгородской области пострадал один мужчина в результате падения трех украинских ракет, подбитых российской ПВО. Осколками также были повреждены линии электропередачи и фасады нескольких домов.



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