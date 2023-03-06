Один человек пострадал в результате падения трех ракет под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В результате падения трех подбитых системой ПВО ракет в Новом Осколе в Белгородской области пострадал мужчина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Новом Осколе сработала наша система ПВО. Сбито 3 ракеты. Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки", – написал он.

Осколками летательных аппаратов были повреждены линии электропередачи и фасады нескольких домов.

На место происшествия выехали оперативные службы региона. Информация о других последствиях инцидента уточняется.

Ранее села в Волоконовском и Белгородском районах региона подверглись обстрелу со стороны украинской армии. Снарядами были выбиты окна в десяти частных домах, а также повреждены линии электропередачи. Пострадавших в результате ЧП не оказалось.



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