Поселок Белевица в Брянской области попал под артиллерийский обстрел со стороны Украины

Фото: АР/Vadim Ghirda

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что поселок Белевица попал под обстрел со стороны украинских вооруженных сил. О происшествии губернатор рассказал в своем телеграм-канале.

"Сегодня ВСУ произвели артиллерийский обстрел поселка Белевица Погарского района. Пострадавших и разрушений объектов гражданской инфраструктуры нет. Оперативные службы работают на месте", – говорится в публикации.

Ранее глава региона сообщил о сбитом украинском беспилотнике в районе поселка Навля Брянской области. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Спецслужбы РФ расследуют атаку украинских диверсантов в Брянской области

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!