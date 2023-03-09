Украинский беспилотник был сбит в районе поселка Навля Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом украинском беспилотнике в районе поселка Навля. О происшествии губернатор рассказал в своем телеграм-канале.

"Системой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ в районе поселка Навля был сбит БПЛА Вооруженных сил Украины самолетного типа. Беспилотник уничтожен, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы", – говорится в его публикации.

Ранее украинские войска совершили обстрел Раковки Климовского района Брянской области. Вражеские снаряды попали в жилой дом и хозяйственную постройку.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Спецслужбы РФ расследуют атаку украинских диверсантов в Брянской области

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!