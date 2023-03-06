ВСУ обстреляли соцобъекты в селе Муром Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские войска вновь обстреляли Белгородскую область. Под огонь ВСУ попал центр села Муром, где находятся социальные объекты, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Сегодня под обстрелом Муром. ВСУ вновь бьют по центру села, там, где находятся социальные объекты. Слава богу, никто не пострадал!" – подчеркнул он.

Губернатор отметил, что в результате обстрела повреждения получили продуктовый магазин и три частных домовладения. Также под удар попала линия газоснабжения.

До этого Гладков сообщил о падении трех подбитых силами ПВО ракет в Новом Осколе. В результате происшествия пострадал один человек. Осколками летательных аппаратов были повреждены линии электропередачи и фасады нескольких домов.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ атаковали приграничную территорию в Хомутовском районе. Поврежденными оказались объекты энергоснабжения, в результате чего обесточило село Искра.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции. При этом он указал, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

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