ВСУ обстреляли села Коновалово и Устинка Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские войска обстреляли села в Волоконовском и Белгородском районах Белгородской области. Пострадавшие отсутствуют. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Коновалово осколки снарядов повредили одну хозяйственную постройку и выбили окна в 10 частных домах.

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"Также повреждены линии электропередачи и газоснабжения. Аварийные и оперативные службы выехали на место для устранения последствий", – подчеркнул глава региона.

Гладков добавил, что в результате обстрела села Устинка оказались повреждены два частных дома, один автомобиль и линия газоснабжения.

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До этого село Устинка было обстреляно Вооруженными силами Украины 2 марта. Тогда Гладков сообщал о повреждении линии электропередачи и одного частного домовладения.

Ранее украинские войска подвергли обстрелу поселок Теткино в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт уточнил, что один человек скончался до приезда скорой помощи. Второй госпитализирован с ранениями средней тяжести, ему экстренно оказывается вся необходимая помощь, добавил он.



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