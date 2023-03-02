Человек погиб после обстрела поселка Теткино в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Один человек погиб и один получил травмы после обстрела ВСУ поселка Теткино в Курской области. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, житель скончался до приезда скорой помощи.

"Второй госпитализирован с ранениями средней тяжести, ему экстренно оказывается вся необходимая помощь. Всего зафиксировали 5 прилетов. По предварительной информации, повреждения осколками получили три домовладения", – написал он в своем телеграм-канале.

Старовойт добавил, что точная информация появится после подомового обхода. Кроме того, в результате происшествия в населенном пункте было нарушено электроснабжение.

Об обстреле ВСУ поселка Теткино губернатор сообщил в четверг, 2 марта. Старовойт подчеркнул, что Вооруженные силы России наносили ответный огонь. Губернатор заявил о готовности аварийно-спасательных команд выехать на территорию обстрелов.

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