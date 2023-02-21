ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области

Фото: телеграм-канал ''Роман Старовойт''

Вооруженные силы Украины продолжили вести обстрел Курской области. Под удары попал Глушковский район, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"5 прилетов зафиксировано в районе вышки сотовой связи в селе Веселом, еще два – около подстанции села Попово-Лежачи, примыкающего к поселку Теткино", – подчеркнул он.

По словам главы Курской области, обошлось без пострадавших, однако на части улиц нарушено энергоснабжение. Ремонтные бригады направились на место случившегося. Старовойт добавил, что оказались повреждены хозяйственные постройки в селе Попово-Лежачи.

До этого губернатор региона сообщил, что ВСУ обстреляли села Гуево и Горналь Суджанского района. Пострадавших и разрушений не было, однако в Горнале была перебита линия электропередачи.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Вознесеновка со стороны украинских войск. Он привел к повреждениям частных домов и территорий нескольких предприятий. Местных жителей эвакуировали на безопасное расстояние.

До этого Гладков сообщил, что под обстрел украинской армии попала Новая Таволжанка. В результате ЧП погибла женщина.



Девочка погибла при обстреле села в Белгородской области

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