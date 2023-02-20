ВСУ обстреляли села Гуево и Горналь Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины продолжили обстреливать села Гуево и Горналь Суджанского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет, однако в Горнале перебита линия электропередачи.

Он пообещал, что ремонтные бригады приступят к ликвидации обрывов, как только позволят требования безопасности.

До этого Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский Курской области. Обстрелы со стороны украинской армии привели к нарушению электроснабжения в населенном пункте. Пострадавших в результате происшествия не было. О повреждениях жилых домов также не сообщалось.

Об обстреле со стороны украинской армии также сообщили в Белгородской области. В результате происшествия в Новой Таволжанке погибла женщина, которая получила многочисленные осколочные ранения. Она скончалась в машине скорой помощи. Пострадавший мужчина был доставлен в медучреждение.



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