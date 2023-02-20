10:46Происшествия
ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский Курской области
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Краснооктябрьский Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Понедельник начался с очередного обстрела курского приграничья с территории Украины. 7 прилетов зафиксировано в поселке Краснооктябрьском Глушковского района", – сообщил он.
Обстрелы со стороны украинской армии привели к нарушению электроснабжения в населенном пункте. К восстановлению электричества планируют приступить ремонтные бригады.
Пострадавших в результате происшествия не было. О повреждениях жилых домов также не сообщалось.
Об обстреле со стороны украинской армии также сообщили в Белгородской области. В результате происшествия в Новой Таволжанке погибла женщина, которая получила многочисленные осколочные ранения. Она скончалась в машине скорой помощи. Пострадавший мужчина был доставлен в медучреждение.
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