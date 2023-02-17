ВСУ обстреляли два приграничных села в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что села Горналь и Гуево попали под обстрел со стороны украинских сил. О происшествии он рассказал в своем телеграм-канале.

"ВСУ сегодня обстреляли два приграничных села Суджанского района – Горналь и Гуево. В общей сложности в окрестностях населенных пунктов упало не менее 15 снарядов", – говорится в его публикации.

По словам главы региона, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

Старовойт подчеркнул, что обстановка на границе находится под контролем военнослужащих.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли село Алексеевка в Курской области. Зафиксировали шесть прилетов, один из снарядов не разорвался. Для его обезвреживания была вызвана группа разминирования. О пострадавших не сообщалось.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ обстреляли село в Курской области

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