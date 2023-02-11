Группа строителей подверглась обстрелу ВСУ в Курской области

Фото: АР/LIBKOS

Группа строителей в Курской области попала под обстрел со стороны украинских военных. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В Суджанском районе со стороны Украины обстреляли бригаду строителей в селе Гуево. К сожалению, один человек из бригады строителей погиб", – написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, один человек получил ранения. Его госпитализировали в районную больницу и в ближайшее время перевезут вертолетом в Курскую областную клиническую больницу.

Накануне Старовойт сообщал о том, что российские военные открыли огонь по выявленным позициям ВСУ в Глушковском районе Курской области.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ обстреляли село Горналь в Курской области

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