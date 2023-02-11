ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"

В пятницу, 10 февраля, российские военные нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В течение 10 февраля Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что цели удара были достигнуты, а все назначенные объекты поражены. По данным российского военного ведомства, в результате была остановлена работа нескольких оборонно-промышленных предприятий Украины, а также затруднена транспортировка резервов, боеприпасов и иностранного вооружения в районы боевых действий.

Накануне сообщалось, что в Киеве, Харькове, а также в Одесской области на Украине прогремели взрывы. До этого на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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