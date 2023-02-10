Фото: ТАСС/АР/Andrew Kravchenko

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Это подтверждают данные сервиса украинского министерства цифровой трансформации по оповещению граждан.

Отмечается, что первый сигнал тревоги прозвучал в 09:27 по московскому времени в Киеве. В 09:30 воздушная тревога была объявлена во всех областях.

Ранее сообщалось о взрывах в городе Очакове Николаевской области. До этого в некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждающие сигналы охватили Днепропетровскую, Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую области и часть подконтрольной Киеву Херсонской области.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Два человека погибли после обстрелов ВСУ по Петровскому району Донецка

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