10:28Политика
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Фото: ТАСС/АР/Andrew Kravchenko
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Это подтверждают данные сервиса украинского министерства цифровой трансформации по оповещению граждан.
Отмечается, что первый сигнал тревоги прозвучал в 09:27 по московскому времени в Киеве. В 09:30 воздушная тревога была объявлена во всех областях.
Ранее сообщалось о взрывах в городе Очакове Николаевской области. До этого в некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждающие сигналы охватили Днепропетровскую, Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую области и часть подконтрольной Киеву Херсонской области.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Два человека погибли после обстрелов ВСУ по Петровскому району Донецка
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