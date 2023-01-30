Взрывы произошли в Николаевской области Украины – СМИ

Фото: Минобороны РФ

Взрывы произошли в городе Очакове Николаевской области Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

До этого в некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу. В частности, предупреждения действуют в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях и в части Херсонской области, которая контролируется Киевом.

Ранее военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ перебрасывают дополнительные силы в районе Часова Яра у Артемовска. По его словам, украинские бойцы возводят оборонительные сооружения и формируют минные ограждения.

До этого сообщалось, что ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом в Харькове. По данным мэра города Игоря Терехова, в результате происшествия погибла одна женщина и пострадали три человека.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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