В офисе Зеленского признали причастность Киева к обрушению дома в Днепре

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Падение ракеты на жилой дом в Днепре стало результатом работы украинских средств противовоздужной обороны. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Об инциденте украинские СМИ сообщали накануне. В результате падения ракеты в Днепре обрушилась часть жилого дома. По некоторым данным, погибли по меньшей мере девять человек, еще 64 – пострадали.

"Летевшую над Днепром ракету сбили. Она взорвалась, когда упала на подъезд, – объяснил Арестович в YouTube-канала "Фейгин Live" (Марк Фейгин признан в РФ СМИ-иноагентом).

Ранее Минобороны РФ сообщило о готовящейся провокации со стороны СБУ. По данным ведомства украинские спецслужбы минируют зернохранилища, чтобы потом обвинить Россию в создании дефицита продовольствия в стране.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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