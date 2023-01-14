ВСУ нанесли удар по городу Пологи в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по городу Пологи в Запорожской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Он отметил, что обстрелу подверглись центр населенного пункта и жилой район. Кроме того, в результате удара повреждены здание администрации и продуктовый магазин.

Рогов сообщил, что из-за обстрела погибли четыре мирных жителя. Также известно о пяти раненных.

"Информация по жертвам и разрушениям уточняется", – добавил он.

Ранее стало известно, что взрывы прогремели в столице Украины городе Киеве. Как утверждает замкомандующего сухопутных войск ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк, взрывы в украинской столице не связаны с ракетными ударами со стороны ВС РФ.

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