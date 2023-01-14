Взрывы прогремели в Киеве и других регионах Украины – СМИ

Фото: ТАСС/Andrew Kravchenko/АР

Взрывы прогремели в столице Украины городе Киеве. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели".

"Киев, взрыв на левом берегу! Воздушная тревога объявлена не была", – говорится в телеграм-канале издания.

Как утверждает замкомандующего сухопутных войск ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк, взрывы в украинской столице не связаны с ракетными ударами со стороны ВС РФ. При этом реальную причину он не назвал, отметив лишь, что сообщит о ней позже.

Между тем взрывы были слышны и в других регионах страны, в том числе в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в городе Очаков Николаевской области.

Ранее постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянской заявил, что Россия никогда не имела цели уничтожить Украину. По его словам, в задачи Москвы входит лишь обеспечение защиты прав человека в этой стране.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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