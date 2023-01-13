Украинские спецслужбы подорвали машину главы районной администрации в Бердянске

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Украинские спецслужбы подорвали автомобиль главы администрации Бердянского района Запорожской области Алексея Кичигина, чиновник не пострадал. Об этом сообщается в телеграм-канале военно-гражданской администрации города.

"13.01.2023 года в 19:30 украинскими спецслужбами совершен террористический акт путем подрыва в городе Бердянске заминированного автомобиля главы военно-гражданской администрации Бердянского района Алексея Кичигина", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Кичигину удалось спастись и остаться невредимым благодаря тому, что чиновник заметил подозрительный предмет на днище своего служебного автомобиля.

В администрации подчеркнули, что террористический акт никак не повлиял на работу местных властей.

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