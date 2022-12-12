В Херсонской области сообщили о покушении на замглавы администрации региона

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

На первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка произошло покушение. Об этом председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов написал в своем телеграм-канале.

По его словам, автомобиль Булюка взорвали в городе Скадовске. Врачи симферопольской больницы оценивают состояние политика как стабильно тяжелое.

Рогов отметил, что была взорвана мина направленного действия. В результате происшествия водитель погиб на месте.

Ранее сообщалось, что депутат парламента ДНР Мария Пирогова погибла в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск. Информацию о ее гибели подтвердила Народная милиция Донецкой Народной Республики.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!