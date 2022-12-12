12 декабря, 20:33Происшествия
В Херсонской области сообщили о покушении на замглавы администрации региона
Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"
На первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка произошло покушение. Об этом председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов написал в своем телеграм-канале.
По его словам, автомобиль Булюка взорвали в городе Скадовске. Врачи симферопольской больницы оценивают состояние политика как стабильно тяжелое.
Рогов отметил, что была взорвана мина направленного действия. В результате происшествия водитель погиб на месте.
Ранее сообщалось, что депутат парламента ДНР Мария Пирогова погибла в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск. Информацию о ее гибели подтвердила Народная милиция Донецкой Народной Республики.
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