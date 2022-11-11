Новосибирский депутат Шмаков погиб в ходе спецоперации на Украине

Фото: Минобороны РФ

Депутат Маслянинского района Новосибирска Дмитрий Шмаков, участвовавший в спецоперации на Украине в качестве добровольца, погиб при исполнении воинского долга. Об этом сообщает NGS.RU.

Власти района рассказали, что мужчину похоронили в селе Мамоново. Уточняется, что 39-летний депутат служил ефрейтором.

"Жители села Мамоново будут помнить Дмитрия как человека дисциплинированного, прямолинейного, нацеленного на результат", – добавили представители местной администрации.

Ранее стало известно, что в ходе российской спецоперации на Украине погиб настоятель патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения Михаил Васильев. В РПЦ уточнили, что священнослужитель погиб 6 ноября при исполнении пастырских обязанностей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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