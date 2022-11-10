Парламентарии "Единой России" попали под обстрел в ЛНР

Фото: телеграм-канал "Народная милиция ЛНР"

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак вместе с другими членами фракции попал под обстрел в ЛНР. Парламентарий ехал с передовой вместе с руководителем исполкома ЕР Александром Сидякиным, депутатами Госдумы Артемом Туровым и Артемом Бичаевым.

"Коллеги выходили на связь. Действительно, попали под обстрел. <...> Все в порядке, никто не пострадал", – передает РИА Новости сообщение пресс-службы партии.

Отмечается, что парламентарии передавали спецтехнику российским военнослужащим. Сидякин также подтвердил, что все члены партии остались живы.

В свою очередь, член фракции Виктор Водолацкий рассказал, что Турчак оказывается в такой ситуации уже в шестой раз. Он объяснил, что парламентарии отправились на передовую, поскольку перед ними стояла задача передать технику российским бойцам. По его словам, другого пути объезда у них не было.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска успешно отразили атаку украинской армии на купянском направлении в ЛНР, в результате чего были уничтожены более 90 бойцов ВСУ.

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что две украинские роты вместе с иностранными наемниками попытались атаковать в направлении Куземовки. Однако их встретил огонь артиллерии ВС РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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