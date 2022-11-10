Российские войска уничтожили свыше 90 военных ВСУ на купянском направлении

Фото: Минобороны РФ

В Минобороны России сообщили, что российские войска успешно отразили атаку украинской армии на купянском направлении, в результате чего были уничтожены более 90 бойцов ВСУ. Об этом сообщает RT.

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что две украинские роты вместе с иностранными наемниками попытались атаковать в направлении Куземовки в ЛНР. Однако их встретил огонь артиллерии ВС РФ.

Отмечается, что противник был остановлен и рассеян на дальних подступах к линии обороны. Вражеские потери за сутки составили свыше 90 военнослужащих и боевиков, один танк и четыре боевых машины.

Ранее стало известно, что военнослужащие России отразили атаку ВСУ в Херсонской области, противник отступил с потерями.

Также ВС РФ за сутки обнаружили и пресекли попытки проникновения 12 диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Военные РФ отразили атаки ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!