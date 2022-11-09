Российские военные отразили атаку ВСУ в Херсонской области

Фото: телеграм-канал ''Минобороны России''

Военнослужащие России отразили атаку ВСУ в Херсонской области, противник отступил с потерями, заявили в Минобороны РФ.

"На николаево-криворожском направлении ВСУ силами до трех ротных тактических групп предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Качкаровка, Пятихатки и Садок Херсонской области", – говорится в сообщении военного ведомства в телеграм-канале.

Уточняется, что ответным огнем силы украинских военных были рассеяны.

Также ВС РФ за сутки обнаружили и пресекли попытки проникновения 12 диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны.

В Минобороны добавили, что всего на данном направлении было уничтожено восемь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 110 человек.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что подразделения ВСУ и украинские наемнические формирования несут значительные потери на херсонском направлении.

По его словам, в составе украинских войск на данном участке фронта отмечается присутствие англоговорящих и польских наемников.

До этого он сообщил о наступлении украинских войск на Снегиревку. Он отмечал, что в наступлении задействованы польские и англоязычные наемники.



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