00:58Политика
ВСУ пошли в атаку в районе Снегиревки Херсонской области – Стремоусов
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о наступлении украинских войск на Снегиревку.
В интервью РИА Новости политик заявил, что идет серьезный бой, российская армия сдерживает атаки противника и удерживает линию обороны.
"Они (ВСУ. – Прим. ред.) в обед попытались двинуться в районе села Давыдов Брода в Бериславском направлении, там все отбилось. Сейчас он пошли массово в районе города Снигиревка", – сказал он.
Замглавы администрации Херсонской области добавил, что в наступлении на Снегиревку задействованы польские и англоговорящие наемники.
На прошлой неделе Стремоусов сообщал, что украинские военные увеличили интенсивность обстрелов Херсонской области в ходе подготовке к новому этапу наступления.
7 ноября российские военные сорвали попытку наступления украинских войск в Херсонской области, уничтожив более 100 солдат противника. Как сообщали в министерстве обороны РФ, подразделения ВСУ были вынуждены вернуться на исходные позиции.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВС Украины понесли потери в результате неудачной атаки на николаевском направлении
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!