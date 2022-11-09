ВСУ пошли в атаку в районе Снегиревки Херсонской области – Стремоусов

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Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о наступлении украинских войск на Снегиревку.

В интервью РИА Новости политик заявил, что идет серьезный бой, российская армия сдерживает атаки противника и удерживает линию обороны.

"Они (ВСУ. – Прим. ред.) в обед попытались двинуться в районе села Давыдов Брода в Бериславском направлении, там все отбилось. Сейчас он пошли массово в районе города Снигиревка", – сказал он.

Замглавы администрации Херсонской области добавил, что в наступлении на Снегиревку задействованы польские и англоговорящие наемники.

На прошлой неделе Стремоусов сообщал, что украинские военные увеличили интенсивность обстрелов Херсонской области в ходе подготовке к новому этапу наступления.

7 ноября российские военные сорвали попытку наступления украинских войск в Херсонской области, уничтожив более 100 солдат противника. Как сообщали в министерстве обороны РФ, подразделения ВСУ были вынуждены вернуться на исходные позиции.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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