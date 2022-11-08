Диверсант СБУ совершил самоподрыв в Херсонской области

Фото: Минобороны РФ

Диверсант Службы безопасности Украины совершил самоподрыв в городе Бериславе Херсонской области при попытке скрыться от правоохранителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

По словам источника, член террористической ячейки СБУ совершил самоподрыв во время адресной проверки представителей силовых структур. При этом информация о его местонахождении была получена от ранее задержанных диверсантов.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области задержали девятерых участников диверсионно-разведывательной группы СБУ. По данным ФСБ, они готовили теракт в отношении высокопоставленных сотрудников военно-гражданской администрации региона. В рамках операции также был обезврежен заминированный автомобиль, с помощью которого диверсанты собирались совершить покушение.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Сотрудники ФСБ России задержали диверсантов СБУ в Херсонской области

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