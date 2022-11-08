09:59Происшествия
В Херсонской области задержали диверсантов, готовивших теракты против сотрудников ВГА
Фото: depositphotos/Grigorenko
В Херсонской области задержали девять участников диверсионно-разведывательной группы СБУ, готовивших теракт в отношении высокопоставленных сотрудников военно-гражданской администрации региона, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
По данным спецслужб, выявлены и задержаны девять граждан Украины. Обезврежен заминированный автомобиль, с помощью которого диверсанты собирались совершить покушение на сотрудников администрации. У фигурантов изъяты более пяти килограммов пластида, три готовых к применению самодельных взрывных устройства и гранаты.
Названы имена их кураторов – это сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей. Известно, что они скрываются за пределами России.
Ранее в Херсонской области были задержаны четверо диверсантов, планировавших теракты на гражданских объектах с целью срыва референдума о вхождении региона в состав РФ. При обыске у них изъяли два самодельных взрывных устройства мощностью 1 килограмм в тротиловом эквиваленте.
До этого ФСБ РФ пресекла серию терактов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма. Были задержаны исполнители и пособники преступлений. В ведомстве также установили каналы связи и способы их финансирования.
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