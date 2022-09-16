ВСУ нанесли удар по зданию администрации Херсонской области из РСЗО HIMARS – власти

Фото: телеграм-канал Readovka

ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации Херсонской области из РСЗО HIMARS. Об этом сообщает замглавы администрации Екатерина Губарева в своем телеграм-канале.

В результате удара погиб водитель начальника департамента труда и социальной политики. По словам Губаревой, все произошло во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов.

"Укротеррористы прислали смертоносный HIMARS в здание администрации Херсонской области. Во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов со стороны укрбандитов произошел подлый теракт", – написала Губарева.

Также в результате ракетного удара пострадала начальник департамента труда и социальной политики ВГА Алла Бархатнова.

"Меня спас какой-то парень. Схватил за руку при прилетах, тащил, помог из-под завалов вылезти", – рассказала Губарева.

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что число пострадавших в результате ракетного удара уточняется.

"По ВГА был нанесен удар, сейчас уточняем по количеству пострадавших. Удар пришелся прямо по зданию, по левому крылу, там, где находились наши коллеги", – сообщил он.

Власти порекомендовали местным жителям сохранять спокойствие и оставаться в своих домах из-за вероятности повторного удара.

До этого сообщалось, что новый пакет военной помощи Киеву, выделенный Соединенными Штатами, включает в себя в том числе дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS.

Западные страны, включая США, увеличили финансовую помощь Украине после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

