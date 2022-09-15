В МО РФ сообщили об уничтожении до 500 солдат ВСУ в Николаевской и Херсонской областях

Фото: AP Photo/Andrew Kravchenko
Потери ВСУ в Николаевской и Херсонской областях за сутки составили до 500 военнослужащих, заявили в Минобороны России.
"В результате массированных огневых ударов потери 24-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное Знамя и Новогригоровка Николаевской области, а также 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Сухой Ставок и Белогорка Херсонской области составили до 500 военнослужащих убитыми и ранеными и более 40 единиц военной техники", – отметили в ведомстве.
Потери 10-й горно-штурмовой бригады украинской армии в районе населенного пункта Спорное ДНР превысили 80 человек.
Благодаря ударам российской авиации 116-я бригада территориальной обороны и отряд специального назначения "Омега" в Харьковской области потеряли около 30 военнослужащих и 10 единиц техники.
В военном ведомстве добавили, что за сутки удалось поразить 7 пунктов управления украинских военных, 42 артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 116 районах, а также уничтожить 5 складов вооружения и боеприпасов.
Кроме того, 12 украинских беспилотников были сбиты в воздухе, уничтожены 2 баллистические ракеты "Точка-У" и 30 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".
Ранее замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов заявил, что союзным силам удалось отразить атаку десанта Украины, предпринявшего попытку проникнуть в Херсонскую область
Он также назвал фейком заявления властей Украины о проникновении ВСУ в Херсонскую область.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российские военные уничтожили американскую радиолокационную станцию в Николаевской области
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