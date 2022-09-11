Минобороны РФ сообщило об уничтожении замаскированных позиций ВСУ под Изюмом

Видео: телеграм-канал Минобороны РФ

Минобороны России показало кадры работы штурмовиков Су-25 ВКС РФ, уничтоживших замаскированные позиции и технику военных Украины.

"Экипажи штурмовой авиации поддерживают огнем подразделения Изюмско-Балаклейской группировки, нанося ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ", – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиатехники к повторному боевому вылету.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ перебросили войска из Изюма и Балаклеи на Донецкое направление.

В ведомстве отметили, что переброска сил осуществлялась в течение трех дней. За это время было выполнено несколько отвлекающих и демонстрационных маневров. Параллельно по противнику наносились артиллерийские, ракетные и авиационные удары для недопущения потерь среди российских солдат.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

