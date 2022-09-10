Минобороны РФ прокомментировало ситуацию в Изюме и Балаклее

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

ВС РФ перебросили войска из Изюма и Балаклеи на Донецкое направление. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Для достижения заявленных целей специальной военной операции <...> принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что переброска сил осуществлялась в течение трех дней. За это время было выполнено несколько отвлекающих и демонстрационных маневров. Параллельно по противнику наносились артиллерийские, ракетные и авиационные удары для недопущения потерь среди российских солдат.

За время переброски войск было уничтожено больше 2 тысяч иностранных и украинских боевиков, а также 100 единиц вражеской техники, подчеркнули в Минобороны.

Ранее в ВГА Харьковской области сообщили о срыве российскими военными попытки окружения и захвата Балаклеи, предпринятой ВСУ. Сначала украинские военные смогли прорвать линию обороны, однако затем были отброшены.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

