Росгвардия ликвидировала крупные оружейные схроны ВСУ в Донбассе

11:21
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Росгвардия ликвидировала крупные оружейные схроны Вооруженных сил Украины на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"В одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики подразделение спецназа Росгвардии при выполнении служебно-боевых задач обнаружило 155 снарядов "Град", 20 152-миллиметровых снарядов от самоходной артиллерийской установки, 13 огнеметов", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом же населенном пункте сотрудники Росгвардии обнаружили более 200 гранат, пять гранатометов и более 90 выстрелов к ним, 11 автоматов Калашникова, крупнокалиберный пулемет "Утес", более 27 тысяч патронов, а также мины и запалы к гранатам.
Ранее российская авиация уничтожила американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Кроме того, российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Славянска, а также 13 беспилотников в районе Ясиноватой, Волчеяровки, Ставок, Боровенек, Балаклеи, Вербовки, Глубокого, Липец, Токмака и Михайловки.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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