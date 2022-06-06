Российская авиация уничтожила на Украине американскую радиолокационную станцию

12:38
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская авиация за сутки поразила 73 района скопления живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожила американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Уничтожены два пункта управления, более 150 националистов, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего в районе Кодема Донецкой Народной Республики, восемь танков и бронеавтомобилей, установка реактивных систем залпового огня "Град", батарея полевой артиллерии, 10 специальных автомобилей, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", – заявил Конашенков.
По его словам, российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Славянска, а также 13 беспилотников в районе Ясиноватой, Волчеяровки, Ставок, Боровенек, Балаклеи, Вербовки, Глубокого, Липец, Токмака и Михайловки.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 190 самолетов, 129 вертолетов, 1 127 беспилотных летательных аппаратов, 330 зенитных ракетных комплексов, 3 424 танка и других боевых бронированных машин", – перечислил генерал.
Также российские военные уничтожили 473 установки РСЗО, 1 795 артиллерийских орудий и 3 446 единиц автомобильной техники, заключил Конашенков.
Ранее Конашенков сообщил, что российская авиация уничтожила производственные корпуса завода в Лозовой Харьковской области, где осуществлялся ремонт боевой техники Вооруженных сил Украины. Также ударами высокоточных ракет были уничтожены четыре пункта управления и 15 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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