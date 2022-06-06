Российская авиация уничтожила производственные корпуса завода под Харьковом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская авиация уничтожила производственные корпуса завода в Лозовой Харьковской области, где осуществлялся ремонт боевой техники Вооруженных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине населенного пункта Лозовая Харьковской области уничтожены производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялось восстановление и ремонт бронетехники ВСУ", – сказал он.

По словам Конашенкова, также ударами высокоточных ракет были уничтожены четыре пункта управления и 15 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ.

Ранее российские бомбардировщики Су-34 нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины в рамках военной спецоперации. На опубликованных Минобороны кадрах запечатлено, как два самолета с ракетами Х-29 осуществляют взлет, а после выполняют маневр по уклонению от удара систем противовоздушной обороны ВСУ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.