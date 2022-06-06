Минобороны РФ показало кадры ударов Су-34 по объектам ВСУ

Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины в рамках военной спецоперации. Видеоролик с кадрами выполнения боевого задания опубликовало Минобороны РФ.

На видеозаписи запечатлено, как два Су-34 с ракетами Х-29 осуществляют взлет, а после выполняют маневр по уклонению от удара систем противовоздушной обороны ВСУ.

"Выполняли боевой полет. Целью являлось скопление вооружения и техники. Цель была обнаружена и поражена", – заявил один из пилотов.

Ранее Минобороны РФ показало работу новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы "Палантин" в ходе специальной военной операции на Украине. В задачи войск РЭБ входит подавление систем управления войсками и оружием противника.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.