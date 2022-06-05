Донецк остался без эфирного телевещания из-за обстрелов со стороны ВСУ

05 июня, 20:13
Фото: AP Photo/Andriy Andriyenko
Население Донецка осталось без эфирного телевидения из-за обстрелов украинскими военными, сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора ГУП "Радиотелевизионный передающий центр" Александра Чеботарева.
"В настоящее время все районы Донецка без телевизионного эфира. В городе эфирного вещания нет. Это связано с попаданием (в Петровском районе Донецка в районе телевышки. – Прим. ред)", – отметил Чеботарев.
Накануне украинские военные выпустили по центру Донецка 40 снарядов. В результате ранения получили больше десятка мирных жителей, в том числе ребенок, также есть и погибшие.
В настоящее время на место ЧП прибыли сотрудники Следственного комитета. Они осмотрели части ракет системы залпового огня, зафиксировали повреждения жилых домов и машин, а также опросили свидетелей.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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