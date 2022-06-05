Российские средства ПВО перехватили две украинские ракеты "Точка-У"

Российские средства ПВО перехватили две украинские тактические ракеты "Точка-У" в Николаевской области, а также уничтожили на Украине 10 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, были сбиты три украинских снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган". Подробнее о ходе российской спецоперации на Украине – в эфире телеканала Москва 24.

