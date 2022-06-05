Кабмин РФ выделит более 5,6 млрд рублей трем регионам для выплат на детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство РФ направит в Дагестан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа более 5,6 миллиарда рублей для осуществления ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Свыше 5,6 миллиарда рублей будет направлено в ряд регионов для ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что дополнительное финансирование необходимо по причине уточнения числа получателей выплат в этих субъектах РФ. Там напомнили, что ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет были введены президентом России в 2020 году.

"В зависимости от ситуации в семье их размер может достигать 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка", – указано в материале.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит российским регионам порядка 1 миллиарда рублей на закупку в школы государственных символов в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан России". Уточняется, что всего субсидии выделяются 31 региону.