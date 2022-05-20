Правительство РФ направит почти 150 млрд рублей на строительство школ в регионах

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Михаил Мишустин выделил более 149 миллиардов рублей на строительство новых школ в российских регионах. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Отмечается, что средства будут распределены между субъектами РФ по результатам третьего этапа отбора проектов по строительству школ.

"Чтобы помочь территориям реализовать эти проекты, федеральный центр направит туда более 149 миллиардов рублей. Субсидии получат 64 региона", – говорится в сообщении.

В кабмине отметили, что все регионы выразили готовность к предстоящей работе. Всего планируется построить 167 современных школ, которые обеспечат 159,5 тысячи дополнительных учебных мест. Дофинансирование проекта будет обеспечено за счет региональных бюджетов и средств инвесторов.

В рамках первого этапа отбора проектов, прошедшего весной 2021 года, регионы получили 53,7 миллиарда рублей из федерального бюджета. Второй этап завершился в сентябре, тогда между субъектами РФ было распределено свыше 74,3 миллиарда рублей. Кроме того, в конце прошлого года в рамках второго этапа был проведен дополнительный отбор, в рамках которого регионам направили еще 35,8 миллиарда рублей.

"Всего в 2022–2024 годах на строительство школ из федерального бюджета планируется направить 312,8 миллиарда рублей в рамках государственной программы "Развитие образования", – уточнили в правительстве.

Ранее Мишустин объявил о запуске эксперимента по созданию инженерных школ на базе российских высших учебных заведений. На подготовку кадров предусмотрено более 36 миллиардов рублей в рамках государственной программы "Научно-техническое развитие". Рассчитывать на поддержку смогут университеты, прошедшие конкурсный отбор со стороны специалистов Минобрнауки.