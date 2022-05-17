Более 10 детских садов и 3 школы ввели в эксплуатацию в Москве с начала года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве с начала текущего года в эксплуатацию ввели 13 детских садов и 3 школы, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, около половины детсадов построены в развивающихся районах ТиНАО.

"Большой вклад в развитие социальной инфраструктуры вносят инвесторы. Сейчас, например, строится детсад на 350 мест с бассейном в жилом комплексе на улице Георгиевской в Московском. Застройщик передаст его городу", – написал градоначальник.

Собянин уточнил, что за счет бюджетных средств ведется строительство школы с бассейном, лабораторно-исследовательским комплексом, IT-полигоном, с кабинетами музыки, пения и залом хореографии. Здание образовательного учреждения рассчитано на 1,1 тысячи детей.

Всего в этом году планируется построить 19 школ и 37 садиков, включая уже введенные в эксплуатацию, добавил мэр.

Ранее сообщалось, что учебный корпус и детский сад построят в районе Чертаново Северное. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Учебный корпус переменной этажности будет рассчитан на 300 учеников. Здание детского сада при этом рассчитано на 125 человек. Для каждой группы воспитанников учреждения предусмотрена игровая комната, спальня, раздевалка и буфет.

Кроме того, детский сад на 200 мест введут в эксплуатацию в районе Ховрино на севере столицы до конца текущего года. Новое дошкольное учреждение появится на улице Левобережной.