Детский сад на 200 мест введут в эксплуатацию в Ховрине до конца года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Детский сад на 200 мест введут в эксплуатацию в районе Ховрино на севере столицы до конца текущего года, сообщил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, детский сад строится на улице Левобережной.

"Каркас здания уже готов, строители приступили к внутренней отделке, полным ходом идет укладка настенной и напольной плитки", – уточнил Загрутдинов.

Он добавил, что в настоящее время в столице строятся 30 объектов образования за счет городского бюджета, а в будущем году планируется завершить возведение трех школ и пяти учебных корпусов.

Ранее сообщалось, что строительство школы на 800 мест в бывшей промзоне Октябрьское поле планируют завершить в 2022 году. По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, основные монолитные работы на объекте уже завершены. В настоящее время к концу подходят работа по устройству перекрытия спортзала.

