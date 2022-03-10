Детский сад на 200 мест введут в эксплуатацию в Ховрине до конца года

17:57
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Детский сад на 200 мест введут в эксплуатацию в районе Ховрино на севере столицы до конца текущего года, сообщил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, детский сад строится на улице Левобережной.
"Каркас здания уже готов, строители приступили к внутренней отделке, полным ходом идет укладка настенной и напольной плитки", – уточнил Загрутдинов.
Он добавил, что в настоящее время в столице строятся 30 объектов образования за счет городского бюджета, а в будущем году планируется завершить возведение трех школ и пяти учебных корпусов.
Ранее сообщалось, что строительство школы на 800 мест в бывшей промзоне Октябрьское поле планируют завершить в 2022 году. По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, основные монолитные работы на объекте уже завершены. В настоящее время к концу подходят работа по устройству перекрытия спортзала.
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