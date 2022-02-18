Школу на 1 100 мест построят в Южном Медведкове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичном районе Южное Медведково построят школу на 1 100 мест. Соответствующее разрешение уже выдано, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Разрешение на строительство для инвестора действует до 17 февраля 2025 года.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что школа расположится на улице Полярной. Здание площадью 24 700 квадратных метров будет включать в себя начальную школу на 400 мест и среднюю школу на 700 мест.

"Помимо классов для стандартных учебных дисциплин, здесь появятся IT-полигон, две мастерские, два кабинета домоводства, помещения шахматного, художественных и музыкальных кружков, актовый зал на 660 зрителей, медблок, столовая, два спортивных зала и один гимнастический, библиотека с медиатекой, помещения для групп продленного дня с возможностью организации спальных мест", – рассказал Бочкарев.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что школу построят за счет ПИК. Образовательное учреждение будет в составе ЖК "Полярная, 25". В рамках реализации проекта также возведут два детских сада.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года в ТиНАО ввели в эксплуатацию два детских сада. Один из них расположен в деревне Староселье. Он рассчитан на 200 детей и является частью строящегося там жилого комплекса. Второе учреждение рассчитано на 220 мест. Оно находится в районе деревни Саларьево.

