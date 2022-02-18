Ледовый дворец в парке "Сокольники" реконструируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столичном парке "Сокольники" реконструируют ледовый дворец. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
По его словам, после завершения работ он превратится в современный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с ледовыми аренами, спортзалом, залом для занятий мини-футболом.
"Предусмотрены зоны, где будут работать шахматно-шашечный клуб, СПА-центр с купелью, медицинский кабинет, раздевалки, буфет и магазины спортивных товаров", – приводятся слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.
В ходе реконструкции здания его размеры сохранят, для отделки используют современные материалы в прежней цветовой гамме. Специалисты реконструируют и заменят инженерные сети. Прилегающую территорию благоустроят и создадут зоны отдыха.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что до конца 2023 года в Москве за счет инвесторов построят четыре ледовые арены. В их числе – стадион "Кристалл" в Лужниках, спорткомплекс академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" и ледовый дворец спортивной школы "Самбо-70".
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