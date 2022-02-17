В Ростокине построят современный спорткомплекс с бассейнами

11:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные власти согласовали проект строительства современного спортивного комплекса с бассейнами и теннисными кортами в районе Ростокино, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
"Москомархитектура согласовала интересный проект спортивного комплекса в Ростокине. Композиция фасадов строится на чередовании светопрозрачных витражных конструкций и декоративных рельефных панелей из композита, также есть вставки под дерево. Дополнительную ритмичность зданию придают зубчатые витражные выступы на углах", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.
По словам Кузнецова, многофункциональный комплекс станет достойным украшением спортивной инфраструктуры Москвы. Четырехэтажное здание общей площадью около 17 400 квадратных метров будет находиться по адресу Сельскохозяйственная улица, владение 26.
Помимо бассейнов для взрослых и детей, в спорткомплексе разместят хоккейное поле, залы для занятий боксом, борьбой, сквошем, настольным теннисом и фехтованием, а также тренажерные и фитнес-залы, раздевалку. Также здание оборудуют подземной автостоянкой, а прилегающую территорию озеленят.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что до конца 2023 года в Москве за счет инвесторов построят четыре ледовые арены. В их числе – стадион "Кристалл" в Лужниках, спорткомплекс академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" и ледовый дворец спортивной школы "Самбо-70".
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